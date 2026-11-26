(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse asiatiche chiudono positive, spinte dal rimbalzo dei titoli del comparto tecnologico. L'attenzione dei mercati si concentra fondamentalmente sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale e l'annuncio dell'amministrazione americana di un nuovo piano di dazi aggiuntivi. Negli Stati Uniti mercati chiusi per la festività del Ringraziamento. Sale Tokyo (+0,86%). Sul mercato valutario lo yen tratta sul dollaro poco sopra a un livello di 159,19, e sull'euro a 174,65. A contrattazioni ancora in corso in luce Hong Kong (+1,6%). Poco mossa Shanghai (+0,01%), debole Shenzhen (-0,2%). In rialzo Seul (+0,3%) e Mumbai (+0,5%). Sul versante macroeconomico in arrivo i verbali della riunione di ottobre della Bce. Dalla Germania atteso l'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori. (ANSA).