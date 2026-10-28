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(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Le Borse europee aprono positive, in scia con i listini asiatici. L'attenzione si concentra sulla riunione della Fed prevista in serata. Sui mercati prevale l'ottimismo con gli investitori che vedono una tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, dopo i risultati record del colosso dei semiconduttori Sk Hynix. Lente sul conflitto in Medio Oriente e gli sviluppi delle elezioni in Israele. Avvio in rialzo per Parigi (+0,37%) e Londra (+0,33%). Poco mossa Francoforte (-0,05%). (ANSA).