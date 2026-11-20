(ANSA) - MILANO, 20 NOV - L'Europa chiude in rosso e brucia oltre 370 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. Francoforte cede il 2,6% a 24.802 punti, Parigi l'1,89% a 7.927 punti, Madrid l'1,69% a 18.862 punti e Londra l'1,02% a 10.346 punti. A frenare i listini le vendite sul comparto dei semiconduttori e delle banche. Il primo sconta i timori di un imminente scoppio della bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. Sul secondo pesano le attese di un inasprimento dei requisiti obbligatori della Bce per far fronte alle crescenti minacce informatiche. (ANSA).