(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in crescita, spinti anche dai dati del mercato del lavoro statunitense al di sotto delle stime che tolgono pressione alla Fed per un rialzo dei tassi nel breve periodo. La Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento del 2,1%, seguita da Londra in crescita dell'1,7%. Bene anche Parigi (+1,6%) e Madrid (+1,4%), mentre Amsterdam ha concluso piatta appesantita dalle vendite nel settore dei chip. (ANSA).