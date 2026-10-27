(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Le Borse europee hanno ridotto i cali e Milano cede ora lo 0,15% sulla scia del passaggio in terreno positivo dei futures su Wall Street dove in settimana sono attesi i conti di alcuni dei big tecnologici. Aiuta poi il petrolio poco mosso, a 115 dollari il Brent, e la discesa del gas a 95 euro. Il taglio delle stime sul 2026 di Mercedes penalizza invece non solo la casa automobilistica tedesca (-5,3%) ma l'intero comparto. Oltre a Volkswagen e Bmw (entrambe -2,6%) cede anche Stellantis (-1,5%). Ma i risultati trimestrali in ripresa e la conferma delle previsioni premiano Porsche (+1,4%). Si mantengono intanto deboli le banche mentre la situazione della Francia, dove il Parlamento è chiamato al voto sulla legge di Bilancio e la fiducia dei consumatori è caduta a picco, spinge i rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più indebitati: l'Oat è al 4,49%, il Btp italiano al 4,5% e come porto sicuro viene cercato il Bund tedesco. Il listino di Parigi è in parità (-0,06%), Francoforte cede un marginale 0,12% e lo stesso perde Milano. Qui Campari è la peggiore (-1,6%). Salgono invece del 2,3% Italgas e Snam, del 2% Stm e dell'1,6% Amplifon sulla quale ha iniziato la copertura Rothschild con un 'buy' e un target price molto sopra il prezzo attuale. Resta pesante Ferretti (-3,3%) dopo il taglio delle previsioni. (ANSA).