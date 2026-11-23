(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Le Borse europee tentano il rimbalzo in avvio di settimana con la lente che resta sulle valutazioni nel settore dell'intelligenza artificiale e sui timori per crescente indebitamento utilizzato per finanziare gli investimenti nei data center. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto percentuale con i tecnologici in evidenza , seguiti dagli industriali. Tra le singole Piazze Francoforte guadagna lo 0,55%, Parigi lo 0,5%, Londra lo 0,4%, Madrid lo 0,43%. Milano paga l'effetto dello stacco cedole e cede l'1%. In evidenza Lottomatica (+2,58%), Unicredit (+1,97%) tra le 8 big impegnate sul dividendo, Fincantieri (+1,95%), Technoprobe (+1,74%) Sul fronte dell'energia flette il petrolio con il wti che perde lo 0,5% a 82,9 dollari mentre il brent perde lo 0,8% ed è a ridosso dei 92 dollari al barile. Si impenna, invece, il prezzo del gas che dopo essere arrivato nella notte ad un massimo di 96 euro, segna un +5,6% a 93,6 euro al megawattora. L'aumento vertiginoso dei prezzi è dovuto alle previsioni dell'ondata di freddo, in parte in atto, che potrebbe esercitare ulteriore pressione sulle scorte già ridotte dalle interruzioni delle esportazioni. In flessione lo spread tra Btp e Bund che scende a 106,8 punti base con il rendimento del decennale italiano che cala al 4,38%. In discesa anche l'oat francese (-4 punti base) al 4,82%. In questo contesto il differenziale tra i titoli francesi e tedeschi flette di 6 punti base a 150 punti. Infine per i cambi, l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,099 sul biglietto verde. (ANSA).