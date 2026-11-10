(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Piazza Affari e i mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata stabilizzati sui loro guadagni, che vanno dalla crescita dell'1,4% di Piazza Affari al modesto rialzo dello 0,3% di Amsterdam. Gli operatori sembrano attendere il dato dell'inflazione Usa sul quale si potranno basare le scelte della Fed e la successiva apertura di Wall street, con future al momento incerti. Lo spread Btp-Bund è in leggero calo rispetto all'avvio a 102 punti base, mentre il petrolio resta in calo (-1,5%) poco sopra gli 85 dollari al barile a New York. In Borsa a Milano tra i titoli principali il migliore è Bper che sale del 3,5%, seguito da Unicredit in aumento del 3,2%. Bene in generale tutte le banche (Banco Bpm +2%, Intesa +1,7%), deboli Saipem (-1,2%) ed Eni (-1,4%) con la discesa del greggio. (ANSA).