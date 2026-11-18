(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Piazza Affari chiude la seduta in calo (Ftse Mib -1,32% a 50.173 punti), frenata da Leonardo (-4,08%), Tenaris (-3,13%) e Bper (-3,05%), che guida la ritirarta dei titoli bancari dopo l'emendamento sui 3 punti aggiuntivi di Ires annunciato dalla Lega e le ipotesi di inasprimento della Bce sui requisiti partrimoniali obbligatori per le banche dell'Eurozona. Unicredit ha ceduto il 2,22%, Mps il 2,07% e Intesa il 2,02%. Debole anche Mediobanca (-1,74%), cauta invece Banco Bpm (+0,37%), che per quasi l'intera seduta ha guadagnato terreno. In forte calo anche Saipem (-2,63%), che diffonde i conti a borsa chiusa, penalizzata dal calo del greggio insieme ad Eni (-2,56%). Deboli Fincantieri (-2,43%), Unipol (-2,26%), Generali (-1,96%), che ha tenuto l'Investor Day. Pochi i rialzi, limitati a Ferrari (+2,97%), in controtendenza rispetto a Stellantis (-1,26%) e al resto del comparto auto in Europa. Bene Technoporbe (+2,58%), ed Stm (+1,84%), insieme a Prysmian (+1,55%), legate a vario titolo agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Contrastate Cucinelli (+1%) e Moncler (-0,87%), positive Avio (+0,82%), Amplifon (+0,7%) e Inwit (+0,34%). (ANSA).