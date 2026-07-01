(ANSA) - MILANO, 01 LUG - La Borsa di Milano (-0,15%) chiude fiacca, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda alle banche centrali e al Medio Oriente. A Piazza Affari pesa l'energia con Saipem (-3,4%), Eni (-2,6%) e Tenaris (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,66%. Seduta in decisa flessione anche per Stm (-3,3%). Male Prysmian (-2%) e Campari (-1,7%). Vendite sulle utility con Snam (-2%), A2a (-1,6%), Italgas e Enel (-0,9%). in ordine sparso il comparto finanziario mentre si guarda alle operazioni di consolidamento. In calo Generali (-0,7%), Bper (-0,5%), poco mosso Banco Bpm (-0,07%) e Mps (+0,07%). Positive Intesa (+0,1%), Unicredit (+0,5%) e Unipol (+3,9%). Mostrano i muscoli Nexi (+6,4%). Corre anche Amplifon (+4%) con Leonardo (+3,9%). In luce Stellantis (+3,3%) e Tim (+2,2%). Fuori dal listino principale scivola Rai Way (-5,1%) per il mancato accordo sulle torri con Ei Towers. Contrastata Mfe con le azioni di tipo A (-0,14%) deboli, mentre quelle A in rialzo dell'1,2%. Corre Orsero (+4%) con l'ingresso negli Stati Uniti. (ANSA).