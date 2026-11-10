(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Piazza Affari ha chiuso in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,69% a 51.755 punti, lontano dai massimi della giornata, penalizzato come le altre Borse europee dal dato sull'inflazione Usa superiore alle attese, che ha spinto in calo Wall Street e ha rafforzato il dollaro. Le vendite hanno penalizzato Stellantis (-3,21%), A2a dopo i conti (-2,54%) e il petrolifero Eni (-0,94%) in linea con la discesa dei prezzi del greggio mentre la pace con l'Iran pare più vicina. Hanno invece brillato Fincantieri (+3,34%), Bper (+2,9%) e Unicredit (+2,36%) ancora sull'onda dei risultati. (ANSA).