(ANSA) - MILANO, 02 LUG - La Borsa di Milano (+0,36%) gira in rialzo, dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari brilla Amplifon (+4,4%) mentre scivola Prysmian (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 79 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,69 per cento. Acquisti sulle banche mentre si attendono sviluppi dalle operazioni di consolidamento. Sale Unicredit (+1%), impegnata in Germania negli ultimi giorni dell'ops su Commerzbank. Bene anche Mps (+0,8%), alle prese con l'opas lanciata da Intesa (+0,7%). Positive anche Bper e Banco Bpm (+0,7%). Vendite su Nexi (-1,6%) e Stm (-1,2%). Seduta debole per Tenaris (-0,6%) e Ferrari (-0,5%). Poco mossa Tim (-0,01%). (ANSA).