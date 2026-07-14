(ANSA) - MILANO, 14 LUG - A Milano la seduta in Borsa prosegue in ribasso, allineata alla debolezza delle altre Piazze europee. Il Ftse Mib cede lo 0,59%, il Cac40 lo 0,73%, il Ftse 100 lo 0,45% e il Dax lo 0,6 per cento sulle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e in attesa dell'avvio di Wall Street. In un listino tutto in rosso si distinguono Eni (+2,4%) e Prysmian (+1,7%) sostenuti dall'aumento del prezzo del Brent sopra gli 85 dollari al barile. Il gas naturale a ruota guadagna il 4,74% a 53,7 euro al megawattora. Stabile lo spread tra Btp e Bund decennali che intorno a metà seduta è sempre a 78,6 punti base. Tra i cali maggiori a Piazza Affari si registra quello di Leonardo (-2,4%); giù anche le banche con Bpm nel giorno del cda in ribasso del 2,2%, Bper del 2,08%, Fineco dell'1,55%, Mediobanca dell'1,36%, Unicredit, Intesa e Mps tutte in calo dello 0,8 per cento. Fuori dal listino principale da segnalare lo scivolone di Brembo (-5%). (ANSA).