(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Si porta sopra la parità Piazza Affari nei primi minuti di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 48.192 punti, con in evidenza Moncler (+2,43%), Campari (+2,16%), Cucinelli (+2,03%), Ferrari (+1,83%) e Stellantis (+1,74%). Segnano il passo Stm (-2,59%), Technoprobe (-1,22%) e Prysmian (-0,73%), legate all'andamento del settore dell'intelligenza artificiale. Il calo del greggio penalizza Saipem (-1,2%) ed Eni (-0,6%). Deboli Unicredit (-0,9%), Banco Bpm (-0,7%) e Bper (-0,48%). Più caute Intesa (-0,25%), Mps (-0,1%) e Mediobanca (-0,05%). (ANSA).