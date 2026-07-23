(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Maglia nera in Europa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede l'1,6% a 51.877 punti. A Piazza Affari pesa il forte calo di Stm (-13%), dopo i conti del secondo trimestre e con la guidance sotto le aspettative, e Moncler (-8,2%), nonostante i risultati del primo semestre in crescita. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 83 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,02%. Seduta negativa anche per Unicredit (-2,9%), dopo i conti, e Campari (-1,9%). Male Prysmian (-1,8%) e Nexi (-1,6%). Tra le banche vendite anche su Mps (-1,6%), alle prese con l'opas di Intesa (-1,1%) e la proposta di fusione alla pari di Banco Bpm (-0,06%). Male anche Bper (-1%). Brilla Amplifon (+3,3%) promossa da Citi. Gli analisti hanno alzato la raccomandazione sul titolo a Buy e fissano il target price a 16,50 euro per azione. In rialzo anche Eni (+2,5%), Leonardo (+1,1%) e Inwit (+0,9%). (ANSA).