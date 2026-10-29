(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Banche in calo a Piazza Affari con l'indice che ha girato in negativo (Ftse Mib -0,31% a 49.66 punti). La lente della giornata è su Mps (-0,66%) con l'assemblea a Siena chiamata ad esprimersi sulla doppia operazione verso Banco Bpm (-1,23%) e Banca Generali (-0,58%) ma anche sulla fusione con Mediobanca (-0,66%). Quest'ultima riunisce la sua di assise per votare l'integrazione con il Monte che, a sua volta, è destinatario dell'offerta di Intesa Sanpaolo (-1,05%) che, ottenute tutte le autorizzazioni, attende ora il disco verde della Consob sul prospetto. Negativa anche Unicredit (-0,93%) che con l'uscita di Pier Carlo Padoan alla termine del mandato con l'assemblea della prossima primavera, ha avviato l'iter per la ricerca di un nuovo presidente. Tra gli altri, Bper cede lo 0,56%, Mediolanum l'1,27% e Fineco l'1,28%. (ANSA).