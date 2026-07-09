(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Piazza Affari prova a rimbalzare dopo lo scossone della vigilia provocato dalla ripresa delle ostilità tra Iran e Stati Uniti. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,88%, spinto da Stm (+3,6%), che rialza la testa dopo il sell-off che ha colpito i semiconduttori, Prysmian (+2,6%) e dai bancari, con in testa Mediobanca (+1,4%), Mps (+1,4%), Intesa (+1,2%) e Unicredit (+1%). In luce anche Finecobank (+1,3%), Buzzi (+1,2%) e Cucinelli (+1,2%) mentre cedono terreno Avio (-1%), Ferrari (-0,5%), Diasorin (-0,4%) e Amplifon (-0,4%). (ANSA).