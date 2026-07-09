(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Si conferma positiva Piazza Affari a poco meno di un'ora e mezza dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 52.337 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in ribasso a 75,3 punti. Si riduce di 6,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,84%, di 2,7 punti quello tedesco al 3,09% e di 5,7 punti quello francese al 3,87%. Corre Stm (+5,75%) insieme al resto del settore in Europa dopo i risultati dell'offerta pubblica iniziale della coreana Sk Hynix per la quotazione sul Nasdaq di New York. Rimbalzano Prysmian (+3,71%), Cucinelli (+2,41%) e Unicredit (+2,25%), sull'onda lunga del successo dell'Ops su Commerzbank. Bene anche Intesa (+1,66%), Mps (+1,64%), Banco Bpm (+1,27% e Bper (++0,94%). Contrastate Ferrari (+0,05%) e Stellantis (-1,16%), mentre cedono Saipem (-2,13%) ed Eni (-1,2%) insieme al greggio (Wti -0,75% a 72,93 dollari al barile e Brent -0,42% a 77,72 dollari al barile). In controtendenza il gas (+1,94% a 49,98 euro al MWh) , che ha sfondato la soglia dei 50 euro. Proseguono anche oggi le prese di beneficio su Avio (-4,73%), Fincantieri (-2,87%) e Leonardo (-2,74%). (ANSA).