(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Le decisioni ampiamente attese della Bce e i molti dati macroeconomici dagli Stati Uniti della giornata non hanno mosso i mercati, con i listini azionari del Vecchio continente generalmente in rialzo. La Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento dell'1,4%, seguita da Parigi in crescita di un punto percentuale. Positiva dello 0,6% Amsterdam e dello 0,3% sia Milano sia Londra, mentre Madrid ha registrato una limatura dello 0,1%. Dopo qualche nervosismo in corso di seduta, spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni hanno concluso senza variazioni di rilievo: il differenziale ha chiuso a 114 punti base contro i 115 dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,49%. Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo la chiusura della Borse del Vecchio continente, il future sul metano con consegna a novembre ha segnato un calo del 2,1% a 98,6 euro al Megawattora, mentre il petrolio accusa un ribasso dell'1,3% a quota 101 dollari al barile. Tra i titoli principali di Piazza Affari, il migliore è stato quello di Prysmian dopo la trimestrale, seguito da Leonardo in aumento del 3,9%. Calme le banche (Mps +0,2% nel giorno dell'assemblea), mentre è scivolata pesantemente Campari che ha perso il 6,6% a 6,13 euro dopo i conti resi noti alla vigilia a mercati chiusi. La Società Editoriale Il Fatto ha concluso in calo del 3,3% a 0,29 euro dopo che Lmdv Media, società di investimento dedicata all'editoria riconducibile al family office Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, ha comunicato che non promuoverà alcuna Offerta di acquisto per Seif. (ANSA).