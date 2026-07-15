(ANSA) - TOKYO, 15 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia all'andamento rialzista del mercato azionario Usa, con il rally della tecnologia, dopo i dati che mostrano un'inflazione più contenuta rispetto alle stime iniziali, e malgrado l'instabilità geopolitica in Medio Oriente. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,41% a quota 68.023,59, con un guadagno di 280 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si è poco variato sul dollaro a 162,10 e si svaluta sull'euro a 185,30. (ANSA).