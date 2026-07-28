(ANSA) - SIRACUSA, 28 LUG - Un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Flai Cgil. Il sindacato, che ha voluto mettere in evidenza i tempi di soccorso visto che l'ambulanza proveniva da Sortino, chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. La Cgil chiede un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano, ritenuto insufficiente. (ANSA).