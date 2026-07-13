(ANSA) - BRASILIA, 13 LUG - Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha vietato per 90 giorni al senatore Flávio Bolsonaro di far visita al padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, ritenendo che abbia violato le condizioni degli arresti domiciliari imposte all'ex capo dello Stato. La decisione è legata alla diffusione sui social, da parte del senatore, di una lettera firmata da Bolsonaro padre, interpretata dal magistrato come una violazione del divieto di utilizzare i social media, direttamente o tramite terzi. Nella lettera, l'ex presidente invitava a superare le divisioni interne al campo conservatore e a sostenere la candidatura del figlio alle elezioni presidenziali di ottobre. Il provvedimento potrebbe complicare la campagna elettorale di Flávio Bolsonaro contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anch'egli candidato. Jair Bolsonaro sta scontando agli arresti domiciliari una condanna a oltre 27 anni di carcere per il tentato colpo di Stato seguito alla sconfitta elettorale del 2022. (ANSA).