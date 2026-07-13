(ANSA) - AOSTA, 13 LUG - Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero, con esito negativo. Questa mattina è stato individuato il crepaccio e sono stati estratti due alpinisti che erano caduti ad una profondità di circa 20 metri. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla guardia di finanza di Entrèves-Courmayeur. (ANSA).