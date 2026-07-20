(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Nessun indennizzo o risarcimento civile deve essere riconosciuto a chi commette un reato o un'aggressione. Come maggioranza di centrodestra al Senato, presentiamo un emendamento al decreto Giustizia e immigrazione attualmente all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, a firma dei relatori Erika Stefani (Lega) e Marco Lisei (FdI), per escludere in modo categorico ogni pretesa risarcitoria in sede civile da parte di chi commette reati gravissimi quali violenza sessuale, rapina, furto o sequestro di persona, violazione di domicilio e che pertanto non può ottenere restituzioni o risarcimenti, neppure tramite i propri familiari, per eventuali danni subiti durante la commissione del reato". Così in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza al Senato, Lucio Malan, Massimiliano Romeo (Lega), Stefania Craxi (Forza Italia) e Michaela Biancofiore (Civici d'Italia-NM-Maie). (ANSA).