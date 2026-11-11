(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, parlando da Abu Dhabi al termine dei colloqui, ha affermato che non c'è stata alcuna comunicazione tra la delegazione russa e il team europeo perché la loro posizione è "poco chiara". L'Europa ha affermato, come riportano i media internazionali, è "complice di un inganno collettivo" ai danni del popolo ucraino e potrà partecipare ai negoziati solo quando la sua "coscienza si risveglierà"."Per ora credo che sarebbe utile per loro imparare dagli inviati americani: buon senso, realismo e desiderio di raggiungere la pace", ha detto Medinsky. (ANSA).