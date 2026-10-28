(ANSA) - TEL AVIV, 28 OTT - "Chiunque voglia offrire un'alternativa sostanziale e autentica al governo sanguinario di Netanyahu dovrà parlare con noi per spianare la strada al cambiamento che il popolo israeliano desidera ardentemente": lo ha dichiarato il presidente della Lista Unita (che riunisce tre partiti arabi) Yousef Jabareen, intendendo dire che qualsiasi partito aspiri a sostituire il governo di Benjamin Netanyahu dovrà dialogare con la sua fazione, dato che i risultati parziali delle elezioni mostrano che i partiti a guida araba potrebbero conquistare un numero senza precedenti di 19 seggi alla Knesset. "O si continua con il razzismo, l'esclusione e la supremazia, oppure si instaura un'autentica partnership ebraico-araba", ha affermato. Jabareen ha poi detto a Ynet che intende "sfruttare il potere politico per promuovere i suoi valori" e che il suo partito è pronto a "spianare la strada per rovesciare il governo di Netanyahu, Ben Gvir e Smotrich e rimandarli a casa". (ANSA).