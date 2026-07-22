(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, aderisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La comunicazione verrà fatta domani nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperà il consigliere regionale lombardo Luca Ferrazzi negli uffici dei gruppi consiliari. In collegamento ci sarà anche l'ex generale. "L'adesione di Luca Bernardo - evidenzia Ferrazzi - segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni". (ANSA).