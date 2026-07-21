(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - Consapevole del fatto che, negli ultimi 18 mesi, gli Usa hanno trasformato tutte le loro relazioni commerciali, comprese quelle dell'Accordo di libero scambio tra Canada, Usa e Messico (Cusma), "il Canada ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo". Lo scrive in una nota il premier di Ottawa, Mark Carney, sui dazi addizionali del 50% annunciati dal presidente Donald Trump all'import di alcuni beni canadesi in risposta al trattamento discriminatorio verso i "prodotti americani". "Siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane", aggiunge Carney. (ANSA).