(ANSA) - WASHINGTON, 20 LUG - La Casa Bianca ha annunciato "dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. E' quanto prevede l'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump "in risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani", citando controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Le nuove misure, che entreranno in vigore tra un mese, si applicheranno a vari prodotti come vino, mazze da hockey e cemento. Saranno interessati dal provvedimento anche i prodotti che entrano negli Stati Uniti nell'ambito dell'Accordo nordamericano di libero scambio (Usmca). (ANSA).