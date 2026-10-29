(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Un professionista benestante con un reddito lordo da 100.000 euro pagherà, nel 2027, 8.658 euro di Irpef. Un lavoratore dipendente con un reddito da 51.000 euro lordi ne pagherà invece 14.030: pur percependo la metà, avrà un'imposta quasi doppia. Il primo risparmierà circa 10.000 euro all'anno, il secondo 100 euro all'anno. Inoltre, l'autonomo sarà completamente esentato dal pagare le addizionali locali, il dipendente continuerà a pagare in media 1.428 euro per finanziare i servizi pubblici regionali e comunali". Lo afferma il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari spiegando l'effetto che si avrà dall'estensione della flat tax da una parte e dall'altro dell'abbattimento dell'aliquota Irpef tra i 50.000 e i 55.000 euro, previsti entrambi in manovra. (ANSA).