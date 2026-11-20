(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "È stata una bellissima giornata di straordinaria partecipazione": così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, commenta la mobilitazione di oggi che, nell'ultimo aggiornamento del sindacato, ha visto "un milione e mezzo di persone", tra lavoratori, studenti, pensionati, scendere in piazza in oltre 100 città per sostenere lo sciopero generale proclamato dalla confederazione, con lo slogan "Il futuro è adesso". Inoltre, "secondo i dati finora pervenuti, l'adesione media nazionale allo sciopero, nei settori pubblici e privati, è del 60%". "Anche dopo una grande giornata come quella di oggi, in assenza di risposte, noi non ci fermeremo. Andremo avanti e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze", aggiunge Landini. (ANSA).