(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - "Una rapida conclusione dei negoziati trilaterali in corso aprirebbe la strada all'adozione del Pacchetto Moneta Unico entro la fine dell'anno, come previsto dalla tabella di marcia "Un'Europa, un mercato unico". Ciò ci fornirebbe la certezza giuridica necessaria per completare i preparativi per l'euro digitale". Lo afferma Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento . "Darebbe inoltre certezza al mercato in merito alla data prevista per una possibile prima emissione, che può essere stabilita solo dopo l'adozione del Regolamento. Un ritardo nell'adozione potrebbe invece posticipare l'introduzione dell'euro digitale, consolidare ulteriormente la dipendenza dell'Europa dai fornitori esteri e rendere più difficile per le imprese europee innovare e competere", rimarca. "Nell'attuale contesto geopolitico caratterizzato da incertezza, compiere progressi tempestivi sull'euro digitale è fondamentale per rafforzare l'autonomia dell'Europa nel campo dei pagamenti. Noi stiamo facendo la nostra parte, portando avanti i preparativi tecnici. Tuttavia, l'adozione del quadro giuridico è indispensabile per definire nel dettaglio le caratteristiche dell'euro digitale e il relativo regolamento e, in ultima istanza, per procedere all'emissione della valuta digitale", aggiunge. (ANSA).