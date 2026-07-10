(ANSA) - MILANO, 10 LUG - La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni "perché il fatto non sussiste" di 23 militanti di estrema destra imputati per manifestazione fascista per aver risposto alla chiamata del "presente" e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019 alla memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75. La Procura aveva fatto ricorso contro le assoluzioni, di cui avevano chiesto la conferma le difese, tra cui i legali Antonio Radaelli e Enrico Giarda. In un processo simile di recente erano arrivate, invece, condanne. (ANSA).