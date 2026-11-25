(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "La manifattura italiana ha mantenuto il proprio peso nel mondo" stabile tra il settimo e l'ottavo posto, ed in Europa seconda soltanto alla Germania, ha rafforzato i bilanci, investe più dei principali partner europei ed esporta di più grazie alla qualità dei suoi prodotti". Ma - come delinea il Rapporto Industria 2026 del Centro Studi di Confindustria - "la bassa crescita della produttività resta una delle principali criticità strutturali": in Italia è aumentata in 30 anni, 1995-2025 del del 27%, lo 0,8% annuo, molto poco nel confronto con il +76% della Germania, +50% della Spagna, +100% della Francia. E c'è anche il nodo di "costi energetici, significativamente più elevati rispetto a Francia e Germania, e del ritardo negli investimenti immateriali - oggi motore essenziale della crescita". La "radiografia della manifattura italiana" aggiornata di anno in anno dagli economisti di viale dell'Astronomia sottolinea anche quanto incidano fattori di contesto esterni all'impresa: "Una parte importante della competitività industriale si decide anche fuori dalla fabbrica: nei servizi che le imprese acquistano, producono e vendono; nella capacità di adottare efficacemente l'intelligenza artificiale; nell'esposizione e capacità di adattamento al cambiamento climatico; e nel contesto territoriale in cui le imprese operano". (ANSA).