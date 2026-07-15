(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Secondo voi una Premier che ha bloccato il Parlamento sulla legge elettorale anziché su stipendi e sanità e che è stata appena sfiduciata dalla sua stessa maggioranza, dove dovrebbe essere oggi? 1. Al Quirinale per dimettersi. 2. ⁠A un vertice di maggioranza per uscire dalla palude in cui sono precipitati e hanno precipitato l'Italia. 3. ⁠ Alla cerimonia di premiazione dei Maestri della cucina. Vi metto la risposta esatta nei commenti". Lo scrive sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, postando poi nei commenti la foto di Meloni alla cerimonia del premio per i Maestri della cucina italiana. (ANSA).