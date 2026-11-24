(ANSA) - TEL AVIV, 24 NOV - L'Alta Corte di Giustizia si è pronunciata duramente contro lo Stato sulle violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. I giudici hanno scritto che ciò che appare è che i coloni responsabili delle aggressioni ''agiscono in modo organizzato, come una sorta di milizia''. Nell'ambito dell'appello presentato da abitanti del villaggio palestinese di Burqa con la richiesta di intervenire per fermare gli attacchi dei coloni estremisti, i giudici hanno ordinato allo Stato di fornire una risposta entro il 3 dicembre sulle misure di esercito e polizia per proteggere i palestinesi. ''È sorprendente come un fenomeno così grave, diffuso e persistente si stia verificando sotto l'occhio vigile di coloro che sono responsabili del mantenimento dell'ordine nell'area'', hanno scritto i giudici. ''Si tratta di un fenomeno sistematico che vede protagonisti dei facinorosi che invadono le abitazioni, i villaggi e i frutteti dei residenti palestinesi; picchiano brutalmente e feriscono gli abitanti, rubano e uccidono il loro bestiame, incendiano i pollai, distruggono colture e alberi, interrompono le linee idriche ed elettriche, si aggirano nei cortili e nei terreni dei residenti palestinesi con un atteggiamento di sfida, e li tormentano in svariati modi'', hanno aggiunto. ''Così facendo, questi facinorosi danneggiano gravemente l'immagine internazionale dello Stato di Israele come nazione rispettosa della legge - con tutte le implicazioni che ciò comporta in merito alla possibile imposizione di sanzioni internazionali - e non sarebbe un'esagerazione affermare che le loro azioni alimentano l'antisemitismo. Questi individui violano l'etica ebraica fondamentale e stanno minando le basi della visione sionista, una visione basata sul costruire, arare e piantare, anziché sullo sradicare, distruggere, incendiare e annientare'', si legge nell'ordinanza. (ANSA).