(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - Google può essere ritenuta responsabile per i video pubblicati su YouTube da un creatore di contenuti legato alla piattaforma da una partnership commerciale, qualora abbia esaminato il canale e i suoi contenuti prima di concludere l'accordo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue, interpellata dal Consiglio di Stato sul caso della sanzione da 750mila euro inflitta nel 2022 dall'Agcom a Google per video che promuovevano il gioco d'azzardo online in violazione della normativa italiana. Secondo la Corte,in queste condizioni Google non svolge un'attività puramente tecnica e non può quindi beneficiare di deroghe di responsabilità. (ANSA).