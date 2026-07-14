(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - "La Corte penale internazionale non intende commentare tali dichiarazioni. La Cpi è un'istituzione giudiziaria internazionale che svolge il proprio mandato in modo indipendente e imparziale, in conformità con il trattato istitutivo, lo Statuto di Roma, ratificato da 125 Stati parti." E' quanto sottolinea all'ANSA un portavoce della Corte penale internazionale, interpellato sulle parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio e sulla difesa della Commissione Ue. (ANSA).