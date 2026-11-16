(ANSA) - MOSCA, 16 NOV - Putin e Xi Jinping terranno colloqui il 18 novembre ha annunciato il consigliere presidenziale russo Yurij Ushakov. L'incontro si svolgerà durante una colazione di lavoro e si concentrerà su questioni di politica estera, tra cui la situazione in Ucraina. "Si parla di un formato molto ristretto. Le parti discuteranno della cooperazione strategica nella regione Asia-Pacifico, naturalmente, dell'Ucraina, della penisola coreana e così via", ha detto Ushakov citato da Interfax. "Il nostro presidente informerà certamente il presidente cinese sui suoi ultimi contatti con la controparte americana, tenendo conto anche dei risultati del recente incontro trilaterale di Abu Dhabi", ha aggiunto il consigliere del Cremlino. "Si può presumere che durante questo contatto bilaterale i leader discuteranno anche del prossimo incontro, dei negoziati trilaterali con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti", ha osservato Ushakov. (ANSA).