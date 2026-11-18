(ANSA) - MOSCA, 18 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump saranno in grado di comunicare e discutere a fondo le questioni importanti a prescindere dal formato dell'incontro, che sia un faccia a faccia o un colloquio a margine del vertice Apec, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Quando i leader si incontreranno, credetemi, avranno una conversazione completa, a prescindere dal fatto che siedano in poltrona, su una sedia, su uno sgabello o semplicemente parlino in piedi guardandosi negli occhi. L'incontro ci sarà. Ci sono numerose questioni da discutere", ha detto Ushakov alla tv Vesti. (ANSA).