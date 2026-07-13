(ANSA) - L'AVANA, 13 LUG - "Il governo statunitense continua ad intensificare la sua guerra contro il popolo cubano, le sue condizioni di vita e i suoi mezzi di sussistenza. L'annuncio del 13 luglio di ulteriori misure coercitive è la prova evidente dell'intento criminale e genocida con cui i leader statunitensi sono determinati a punire l'intera popolazione del Paese. Cuba non è una minaccia, lo è il blocco". Con questo messaggio su X il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha risposto alla nuova batteria di sanzioni annunciata oggi dal Tesoro Usa conto il ministero del Turismo di L'Avana e altre società nei settori del commercio, dell'energia e della finanza. (ANSA).