(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Da Mumbai, in India, fino a Pantelleria: lunedì 20 luglio si celebra la Giornata Internazionale della Luna voluta dalle Nazioni Unite ricordando l'anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969 con la missione Apollo 11 della Nasa. Una manifestazione che ha in programma eventi sparsi in tutto il mondo, in Italia a Pantelleria nel segno dell'arte. Istituita per ricordare lo storico successo della missione Apollo 11, quando i due astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sul suolo lunare e trasformarono in realtà ciò che per secoli era sembrato impossibile, ossia portare l'umanità a camminare su un altro corpo celeste, la Giornata Internazionale della Luna punta a valorizzare i risultati conseguiti finora nell'esplorazione del suolo lunare, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un'esplorazione sostenibile e, soprattutto, sottolineare la necessità che tutti i Paesi cooperino tra loro per un'esplorazione pacifica. Ma la Giornata non è solo una celebrazione dei successi del passato, ma anche una testimonianza degli sforzi futuri per l'esplorazione e l'uso sostenibile della Luna, in uno spirito di cooperazione internazionale e progresso scientifico. Per questo sono numerose le iniziative organizzate in tutto il mondo dalla Associazione Moon Village Association articolate in più giorni a partire da Santiago del Cile con iniziative di osservazione del nostro satellite, o a Mumbai si discuterà anche di sostenibilità e i problemi di salvaguardia e conservazione dell'ambiente lunare. In questo programma figura anche Pantelleria, dove il 21 luglio si festeggerà con un evento culturale che unirà arte, letteratura, cinema e tradizioni locali. (ANSA).