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(ANSA) - BRUXELLES, 25 SET - Via libera dagli Stati membri Ue allo stanziamento di 73 milioni di euro dalla riserva di crisi degli agricoltori nelle zone colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana. Lo annuncia la Commissione Ue a margine della visita del commissario all'Agricoltura, Christophe Hansen, a Sorrento, dove incontrerà il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. I pagamenti, finanziati dalla riserva agricola dell'Ue, dovranno essere erogati agli agricoltori entro la fine di maggio del prossimo anno. (ANSA).