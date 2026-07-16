(ANSA) - BRASILIA, 16 LUG - Le nuove tariffe del 25% imposte dagli Stati Uniti colpiranno circa il 18% delle esportazioni brasiliane verso il mercato Usa, equivalenti a 7,4 miliardi di dollari, calcolati sui dati del 2024. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa il ministro dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi, Márcio Elias Rosa, precisando che, considerando i flussi del 2025, l'impatto riguarderebbe il 15% dell'export, per un valore di 5,8 miliardi di dollari. Il ministro ha assicurato che il governo darà priorità al sostegno dei comparti maggiormente penalizzati, tra cui legno, macchinari e apparecchiature elettriche, mobili, ceramica, calzature e zucchero, anche attraverso misure per favorire la diversificazione dei mercati di sbocco. Rosa ha inoltre ribadito che Brasilia non sottoscriverà accordi che possano compromettere gli interessi economici o la sovranità nazionale. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 22 luglio. (ANSA).