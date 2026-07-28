(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - "Abbiamo trovato armi che vengono dal Salento ma la cui provenienza è l'area balcanica, cioè l'ex Jugoslavia, ma sappiamo di un interesse della mafia verso armi più sofisticate: quelle ad esempio del mercato nero nato con la guerra Russa-Ucraina. Abbiamo segnali di acquisto di droni lanciamine, armi da cui non siamo preparati a difenderci. C'è dunque un tentativo di ricostituire un arsenale di qualità. Questo sia nel circondario di Palermo che in altri territori". Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nel corso dell'audizione davanti alla commissione nazionale Antimafia (ANSA).