(ANSA) - ROMA, 06 NOV - The Label è la nuova serie Netflix in 6 episodi sull'industria musicale italiana con protagonisti Christian De Sica e Claudio Santamaria. Diretta da Luca Miniero, prodotta da Be Water Film e sarà disponibile prossimamente solo su Netflix e di cui è stata diffusa la primissima immagine. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Ornella Muti, Sofia Conti, Madior Giorgio Fall e Martina Gatti. L'anno più turbolento della Label, ultima grande etichetta indipendente italiana, travolge tre generazioni della stessa famiglia: Ade (Christian De Sica), patriarca geniale e dispotico incapace di lasciare il comando, Carlo (Claudio Santamaria), il figlio stretto tra le banche e il peso dell'eredità, e Celeste (Sofia Conti), la nipote che porta nella Label la nuova scena musicale. Mentre l'etichetta rischia la bancarotta e diventa un campo di battaglia tra vecchio e nuovo, si scatena una gara per trovare la canzone, o l'artista, capace di salvarla e la vita quotidiana del lavoro discografico si mescola a relazioni sentimentali e artistiche che si intrecciano e si rompono. Prodotta da Mattia Guerr la serie è stata creata da Giacomo Bendotti, Stefano Bises, Davide Serino. (ANSA).