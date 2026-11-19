(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Per quanto riguarda la controllata italiana, gli esiti sono stati esaminati con il revisore esterno della Banca, che ha concluso che non fosse necessario procedere alla rideterminazione dei bilanci precedenti di Deutsche Bank". Lo evidenzia Deutsche Bank in riferimento a quanto riportato dal Financial Times. "A livello di Gruppo, non si è resa necessaria - prosegue - alcuna ulteriore disclosure, poiché la questione non ha avuto un impatto significativo sull'andamento del Gruppo o dei singoli segmenti. Tutte le operazioni rilevanti relative agli esercizi precedenti erano state correttamente riflesse nei bilanci del Gruppo". (ANSA).