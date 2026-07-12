(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema: raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri: hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile, o i responsabili, del delitto. Al momento non si conoscono né il movente dell'aggressione né la identità della vittima. Ma l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una 'resa dei conti' fra bande di stranieri presenti nella cittadina in provincia di Cremona, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. (ANSA).