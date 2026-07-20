(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Bollini rossi per 17 città oggi, che salgono a 18 domani. Per attendere un pò di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22 quando le città a rischio scenderanno a 7. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Oggi è allerta rischio salute per Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. A queste domani si aggiungerà Cagliari che oggi è arancione (effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili). In giallo oggi e domani Ancona, mentre Bolzano, oggi in pre-allerta, da domani passerà a nessun rischio. Bollino verde oggi per Bologna, Bescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, a da domani si aggiunge, appunto, Bolzano. Mercoledì i bollini rossi saranno 7: Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Passano da rischio elevato al giallo Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, larina, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Alle città in cui tornano temperature che non fanno correre rischi rispetto ai giorni precedenti si aggiungono Ancona e Bolzano. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. (ANSA).