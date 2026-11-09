(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - È "un momento cruciale per la politica di bilancio. I deficit degli Stati membri rimangono elevati e i livelli del debito continuano ad aumentare in alcuni Paesi ad alto debito. Allo stesso tempo, gli spread sui tassi d'interesse si sono ampliati, segnalando preoccupazioni per le posizioni di bilancio di questi Stati membri". Lo afferma il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis dopo l'Eurogruppo. Servono "politiche di bilancio molto prudenti. Il rispetto delle regole fiscali è imperativo per confermare la credibilità del nostro quadro di bilancio e i bilanci per il 2027 dovrebbero essere all'altezza di tale responsabilità". (ANSA).