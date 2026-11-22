(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente in occasione di manifestazioni pubbliche e di agevolare l'identificazione dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, nonché delle relative dotazioni e attrezzature di supporto". È quanto si legge in un emendamento presentato dal deputato di FdI, Alessandro Urzì, alla legge di Bilancio. (ANSA).